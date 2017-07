Ein Beitrag geteilt von Gervonta Davis (@gervontaa) am 23. Jul 2017 um 22:44 Uhr

Sportlich, sportlich: So zeigt sich Drake in einem Post bei Instagram. Der Kanadier ließ sich neben dem Boxer Gervonta Davis bei einer nächtlichen Jogging-Tour filmen. Dass der Rapper sich fit hält, ist wenig verwunderlich – überraschend ist eher der Sound im Hintergrund. Dort ertönt ein bisher unbekannter Track des "More Life"-Artists, der auch unseren Puls hochtreibt. Die Veröffentlichung seines aktuellen Songs "Signs" kam ebenfalls überraschend - Drizzy ließ diesen bei der Modenschau des Luxus-Labels Louis Vuitton erklingen. Am 7. August 2017 steht Drake bei seinem eigenen Festival, dem OVO Fest in Toronto, auf der Budweiser Stage. Möglicherweise haben wir bis dahin weitere Neuigkeiten zu Drizzys neuer Musik. Wir halten euch auf dem Laufenden.