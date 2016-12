Am 10. Februar nächsten Jahres erscheint das selbstbetitelte Debütalbum von "Dua Lipa". Den verträumt-coolen Albumtrack "Room For 2" gibt es schon ab heute und auch das Video zum Song kündigte Dua Lipa mit kurzen Ausschnitten via Social Media bereits an.

Damit könnt ihr nunmehr in den sechsten Song aus dem neuen Dua Lipa Werk hören. Vor "Room For 2" sind bereits die Singles "New Love", "Be The One", "Last Dance", "Hotter Than Hell" und "Blow Your Mind (Mwah)" erschienen, die Dua Lipa gerade bei ihrer Tour in Deutschland zum Besten gab.

Das Album "Dua Lipa"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

Den Dua Lipa Song "Room For 2"

▶ Bei Spotify