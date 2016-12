Am 06. November werden in Rotterdam die MTV Europe Music Awards vergeben. Die Verleihung mit jeder Menge internationaler Showacts wird ab 12 Uhr live bei MTV ausgestrahlt, die Gewinner werden schon seit Wochen von den MTV Zuschauern gewählt. Auch Newcomerin Dua Lipa ist für einen der begehrten MTV Awards nominiert.

Newcomerin Dua Lipa ist als "best push" nominiert

Mit ihrer beeindruckenden Mischung aus starkem Sound, einer tiefen, rauchigen Stimme und rhythmischen Flow hat Dua Lipa die internationalen Playlisten gestürmt: Bereits über 60 Millionen Mal wurde ihre Single "Hotter Than Hell" bereits bei Spotify gestreamt und auf den Liveshows ihrer Europatour hat die gebürtige Londonerin mit ihrer charmant selbstsicheren Art das Publikum begeistert. Das sehen wohl auch die Jungs und Mädels bei MTV so, denn sie begründen ihre Nominierung für die Sängerin damit, dass "Dua Lipa (...) eine ansteckende Energie und einen super Charakter (hat), der auch bei ihren Hits durchkommt" und haben sie als "best push" Artist neben Künstlern wie Lukas Graham und Alessia Cara nominiert.

Für Dua Lipa bei den MTV Europe Music Awards voten