Dua Lipa ist der Shootingstar der Stunde: Nach ihrer eigenen Europatour und US-Supportshows für Troye Sivan im November diesen Jahres, einer Nominierung bei den MTV EMA's 2016, einer Nominierung für die BRITS Critics' Choice Awards 2017, einem European Border Breakers Award 2017 und diversen TV-Auftritten weltweit, hat Dua Lipa auch noch mit dem anerkannten Hunger Magazine ein neues Musikvideo gedreht.

"Room For 2": Dua Lipa und Fotograf Rankin

Das Magazin, welches 2011 von Porträt- und Modefotograf Rankin ins Leben gerufen wurde, präsentiert mit "Room For 2" ein weiteres Video zum Song aus Dua Lipas selbstbetiteltem Debütalbum, das am 10. Februar nächsten Jahres erscheinen soll. Im Clip findet sich die schöne Sängerin gefangen in ein Verhörraum wieder. Kühle Blautöne, Überwachungskameraaufnnahmen und intensive Bilder von Dua Lipa werden in "Room For 2" zu einem Gesamtkunstwerk. Umgesetzt wurde das Video von Vicky Lawton, die nicht nur Regisseurin bei Rankinfilms ist und schon Filme für diverse Labels gedreht hat, sondern auch den Posten des Creative Director beim Hunger Magazine innehat.

Ein Interview von Dua Lipa mit dem Magazin plus wunderschöne Bilder der Künstlerin vom Shooting mit Starfotograf Rankin gibts hier: hungertv.com