Für Shooting-Star Dua Lipa hagelt es gerade Nominierungen und Preise: Vergangene Woche konnte die 21-Jährige im Rahmen des niederländischen Showcase Festivals Eurosonic Noorderslag nicht nur jeweils einen European Festival Award in den Kategorien "Best Newcomer of the Year", "Public Choice Award" und den "European Border Breakers Awards (EBBA)" abräumen, nun darf sie auch in gleich zwei Kategorien auf einen der begehrten NME Awards hoffen. Die Auszeichnungen werden jährlich von dem berühmten britischen Musikmagazin vergeben. Die "Hotter Than Hell"-Sängerin ist sowohl als "Best British Female Artist" als auch als "Best New Artist" ist die Sängerin nominiert. Ob Dua Lipa die Preise mit nach Hause nehmen darf liegt an euch: Bis zum 15. Februar könnt ihr noch online abstimmen!