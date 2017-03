Obwohl Dua Lipa grad alle Hände voll zu tun hat, denkt die in London lebende Musikerin neben diversen Preisverleihungen, Fernsehauftritten, Neuveröffentlichungen, Kollaborationen mit Künstlern wie Sean Paul und Martin Garrix und Shootings auch noch an ihre Fans: Gerade kündigte Dua Lipa eine kleine Europatour im April 2017 an.

Sichert euch eure Tickets und erlebt Dua Lipa live

Bevor im Juni ihr Debütalbum "Dua Lipa" erscheint, gibt die "Hotter Than Hell"-Sängerin insgesamt sechs Konzerte in Italien, Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien. Supportet wird sie dabei von der Band Off Bloom. Das schreit doch quasi nach einem Kurztrip zu Big Ben oder einem Shoppingbummel durch Mailands Straßen und anschließendem Tanzen beim Dua Lipa Konzert! Die Tickets für die UK-Shows sind ab sofort erhältlich, alle anderen ab 03. Februar. Alle Termine, um die ihr euren nächsten Wochenendtrip am Besten plant, seht ihr hier im Überblick:

05.04. Mailand (I), Fabrique

07.04. Berlin (D), Columbia Theater

08.04. Köln (D), Luxor

09.04. Utrecht (NL), Tivoli

12.04. Manchester (UK), O2 Ritz

13.04. London (UK), O2 Sheperd's Bush Empire