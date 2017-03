2017 regnet es für Dua Lipa Preise: nachdem sie erst im Januar während des Eurosonic Norderslag in den Kategorien "European Border Breakers Awards (EBBA)", "Public Choice Award", sowie dem "Best Newcomer of the Year Award" ausgezeichnet wurde, bekam die Londoner Sängerin mit kosovarischen Wurzeln in der vergangenen Woche auch noch den begehrten Preis als "Best New Artist supported by TOPMAN" während der einflussreichen NME Awards verliehen. Dabei konnte sich Dua Lipa gegen Künstler wie Christine & The Queens, Anderson. Paak und die Blossoms durchsetzen.

"It means the world to me": Dua Lipa Bedankt sich für Auszeichnung

Sichtlich bewegt bedankte sich Dua Lipa auf der Bühne der O2 Academy Brixton mit den Worten: "Oh man, thank you so much. Thank you to everyone that voted for me, my fans. I want to thank my management, my label and all of you for your hard work, my agent and my family and friends and thanks NME so much for this. It means the world to me," bevor sie das Publikum mit einer aufregenden Live-Performance ihres Songs "Be The One" begeisterte.