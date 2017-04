Bevor am 2. Juni Dua Lipas lang erwartetes Debüt erscheint, veröffentlicht die in London geborene Sängerin heute einen weiteren neuen Song: "Lost In Your Light" heißt der Track, für den sich Dua Lipa prominente Unterstützung geholt hat.

"Lost In Your Light" ist der achte veröffentlichte Track vom Album "Dua Lipa"

Dua kündigte die Single, die sie zusammen mit dem US-amerikanischen R'n'B-Sänger, Songwriter und Grammy-Gewinner Miguel aufgenommen hat, letzte Woche via Instagram mit einer Collage des renommierten Londoner Künstlers Joe Webb an. "Lost In Your Light" ist der achte bereits veröffentlichte Song aus dem 17-Tracks umfassenden neuen Album "Dua Lipa". Zuvor sind schon die Singles "New Love", "Be The One", "Last Dance", "Hotter Than Hell", "Blow Your Mind (Mwah)", "Room For 2" und "Thinking 'Bout You" erschienen. Mit so vielen Releases noch vor Albumveröffentlichung geht Dua Lipa einen etwas anderen Weg, als die meisten Größen der Popbranche. So viel Mut lohnt sich: Bis dato hat die 21-Jährige weltweit über 3,4 Millionen Singles verkauft. Und der neue Track "Lost In Your Light" klingt ganz danach, als würde er an diesen Erfolg anknüpfen.

Dua Lipa Song "Lost In You Light" feat. Miguel

