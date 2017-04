"I'm addicted to your ligh" singt Shootingstar Dua Lipa in ihren neuen Song "Lost In Your Light" feat. Miguel. Dabei ist es die Künstlerin selbst, die am schönsten strahlt. Das beweist Dua, die sich am Anfang ihrer Musikkarriere mit Modeljobs über Wasser gehalten hat, auch wieder auf den neuesten Pressefotos. Der aus Südtirol stammende Fashionfotograf Markus Pritzi, dessen Fotos bereits in Zeitschriften wie Vogue, Interview oder Le Monde erschienen sind, hat die schöne Künstlerin perfekt in Szene gesetzt: