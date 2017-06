"Das ganze Album zeigt, wer ich bin und wie ich als Künstlerin wahrgenommen werden möchte", erklärt Dua Lipa. "Ich wünsche mir, dass mein Publikum mich wirklich kennenlernt, deshalb geht es auf meinem Debütalbum um alles, was bisher in meinem Leben passiert ist, und jeder Song erzählt eine andere Geschichte." Insgesamt 17 dieser Geschichten gibt es ab sofort auf dem Debütalbum "Dua Lipa" zu hören.

Viel Selbstvertrauen, kein Plan B

Auf dem Werk verknüpt Dua Lipa spielerisch verschiedenste Genre und zeigt, dass sie durch und durch Musikerin ist. "Ich hatte mir immer vorgenommen, niemals einen Plan B zu haben - das ist vermutlich einer der Gründe dafür, dass ich mache, was ich jetzt tue. Etwas anderes ist mir nie in den Sinn gekommen." Ihr Erfolg noch vor der ersten Albumveröffentlichung und eine starke Fanbase sprechen für sich. Während sie ihr Debüt in New York, Los Angeles, Toronto und London aufnahm, machte sie sich sehr schnell die Furchtlosigkeit und das Selbstvertrauen zu eigen, das es braucht, um wirklich große Songs zu schreiben. Sie selbst findet, dass persönlichere Lieder wie "Genesis" und "No Goodbyes" spiegeln, an welchem Punkt in ihrem Leben sie sich gerade befindet.

Dua Lipa: Eine neue Macht im Popbusiness

Die Songs auf Dua Lipa verkünden die Ankunft einer neuen Macht in der Popmusik: Auf der Tanzfläche unwiderstehlich, bei genauerer Betrachtung nachdenklich, ständig auf der Suche nach neuen kreativen Möglichkeiten. "Als Songschreiberin habe ich mich stark weiterentwickelt", sagt Dua. "Früher dauerte es ziemlich lange, bis ein Song fertig war. Heute fällt es mir leichter, offen zu sein und zu sagen, was ich denke, ohne es zu bewerten oder mich vor den Menschen, die sich im selben Raum befinden, zu verstecken. Ich musste erst lernen, wer ich bin und wie man eine Geschichte erzählt." Und wie sie das gelernt hat: Mit der Veröffentlichung vom Album "Dua Lipa" zeigt sie nun die ganze Bandbreite ihrer Ambitionen. Das Werk ist als mp3, Standart-CD, Deluxe-CD und rosafarbener 12'' Vinyl erhältlich.

