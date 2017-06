Gerade erst hat Dua Lipa ihr erstes Album veröffentlich, schon im Oktober könnt ihr die schöne Sängerin dann auch live erleben. Dua Lipa kommt pasend zum neuen Werk auf "The Self-Titled Tour" und spielt in diesem Rahmen auch fünf Konzerte in Deutschland.

"The Self-Titled Tour" 2017: Dua Lipa live

In München, Frankfurt, Köln, Berlin und Hamburg wird die Sängerin, neben etlichen internationalen Auftritten, mit Songs wie "Hotter Than Hell", "Lost In Your Light" und den restlichen Tracks ihres Debüts auf der Bühne stehen. Dabei weiß Shootingstar Dua ihr Publikum mit heißen Dancemoves, superhippen Outfits und ihrer unglaublich kraftvollen Stimme zu begeistern. Für alle, die Dua Lipa gern persönlich kennen lernen möchten, wird es bei der Tour erstmals auch VIP-Tickets inklusive Meet&Greet, signiertem Polaroid und exklusivem Geschenk geben.

Alle Deutschland-Dates der "The Self-Titled Tour" im Herbst seht ihr hier im Überblick:

19.10. München, Backstage Werk

20.10. Frankfurt, Batschkapp

24.10. Köln, Live Music Hall

25.10. Berlin, Astra Kulturhaus

27.10. Hamburg, Docks