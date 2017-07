"Das Album deutet nicht nur darauf hin, dass Dua Lipa ein Superstar wird – es schreit es förmlich von den Dächern" schrieb NME, die bekannteste britische Musikzeitschrift, über das selbstbetitelte Debüt von Shootingstar Dua Lipa. Kein Wunder: Mit Song wie "Hotter Than Hell" oder "Lost In Your Light" oder ihrem neuesten Girlpower-Track "New Rules" hat die gebürtige Londonerin Hits geliefert, die nicht mehr aus dem Ohr gehen. Mit etwas Glück könnt ihr diese nun auch bei euch zu Hause auf dem Plattenspieler hören.

Gewinnt das Debütalbum von Dua Lipa

Wir verlosen insgesamt drei Exemplare von Dua Lipas Debütalbum auf Vinyl. Passend zu dem traumhaften Auftreten der Künstlerin kommt auch die Platte traumhaft schön daher: Freut euch auf eine pink-marmorierte Heavyweight Vinyl, deren Cover-Innenseiten ein großformatiges Bild der Künstlerin ziert. In den Liner Notes findet ihr außerdem die Songtexte aller 17 Albumsongs, oben drauf gibt es noch einen mp3-Downloadcode für die LP. Diesen Traum in rosa wollt ihr haben? Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und drückt die Daumen!