Dua Lipa hat neue Regeln, mit Männern umzugehen. Und diese besingt sie in "New Rules", einem der zwölf Songs von ihrem Debütalbum "Dua Lipa". Im Video wird deutlich, was dieser Track aussagen soll: Es geht um Zusammenhalt, Freundschaft und Frauenpower. Und gleichzeitig geht es darum, von einem Menschen loszukommen, der einem nicht gut tut – wie beispielsweise dem Ex-Freund.

Im ersten Teil des Videos ist Dua Lipa selbst die Person, die von ihren Freundinnen davon abgehalten wird, ihn wieder in ihr Leben zu lassen. Es geht offensichtlich darum, sich gegenseitig Kraft zu schenken und füreinander da zu sein, denn nach einer kurzen Überblende wechselt die Perspektive. Dua Lipa tut nun das für eine ihrer Freundinnen, was diese vorher für sie getan haben: Sie bringt ihr die "New Rules" bei. Und diese lauten: "One: Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two: Don't let him in, you'll have to kick him out again. Three: Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you run to him you ain't getting over him."