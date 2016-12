Am 01. Dezember wird in Bochum wieder Deutschlands größter Radiopreis, die 1LIVE Krone vergeben. Welcher der nominierten Künstler die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, bestimmen dabei die Fans und Radiohörer. Auch der Song "Stimme" von EFF ist nominiert.

"Stimme" ist als "Beste Single" bei der 1Live Krone nominiert

Bei der diesjährigen Veranstaltung werden werden Preise für Künstler, Videos und Songs in sechs verschiedenen Kategorien vergeben, unter anderem auch als "Beste Single". Mit ihrem gemeinsamen Hit "Stimme" treten in dieser Kategorie auch EFF, alias Felix Jaehn und Mark Forster, an. Beide sind in der gleichen Kategorie auch noch einmal als Solokünstler nominiert. Ob Konkurrenten oder nicht, mit "Stimme" haben die beiden einen starken Song, den ihr zum Sieg voten könnt!

Erstmalig wird die Preisverleihung am 1.12. live ab 20:15 Uhr im WDR übertragen. Außerdem könnt ihr die Show mit euren Lieblingskünstlern auch online streamen oder im 1LIVE Radioprogramm hören. W



Auf wdr.de könnt ihr für EFF abstimmen und ihnen zum Sieg bei der 1LIVE Krone 2016 verhelfen:

▶ Hier voten für Beste Single