Es muss schon jemand ganz besonderes sein der ELA den Kopf so verdreht wie hier in ihrer Single „Sommer unseres Lebens“. Schließlich ist eigentlich sie es die das schon seit einiger Zeit mit jedem macht für den sie auftritt und singt. Die sympathische Bonner Sängerin machte mit imposant ausgelegten Auftritten auf sich aufmerksam, nun steht sie endlich mit ihrem eigenen Song in den Startlöchern. Edel produziert bedient sie sich der Palette aktueller Clubsounds, mediterran-sommerliche House-Elemente, garniert mit ihrem frischen Hippiecharme. Ja bitte, ELA, mach das hier zu unserem Sommer!