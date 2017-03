All Disco (Pseudo Video)

Mit ihrem Album "Little Fictions" veröffentlichen Elbow am 3. Februar 2017 ihr siebtes Studioalbum. Nach der ersten Single "Magnificent (She Says)" veröffentlicht das Quartett mit "All Disco" einen weiteren Track aus ihrem kommenden Longplayer. Gleich mit dabei: Ein Audio-Video und Hintergrundinfos zum Song. Das kommt dem - so der NME - "filmisch anmutenden, summenden" Song noch mehr zu Gute. Das Stück ist inspiriert von einem Gespräch zwischen Elbow-Frontmann Guy Garvey und Pixies-Legende und Sänger Black Francis. Hier erfahrt ihr mehr:

All Disco (Song-Besprechung)

