"Das ist der Sound von vier Leuten, die sich gegenseitig - und das was sie tun - lieben." So beschreiben Elbow ihr neues Album "Little Fictions", mit dem sich die Band nun nach drei Jahren zurückmeldet. Aufgenommen wurde das siebte Album der Briten in Schottland und in ihrer Heimat Manchester. Gerade das ist es, was der Platte den ganz besonderen Charme gibt: Gemeinsam arbeiteten die vier Bandmitglieder von Elbow in einem einsamen Haus in Schottland an "Little Fictions" und konnten sich dabei auf ihre gemeinsamen Wurzeln zurückbesinnen - die Liebe zur Musik.

Ergreifende Bilder im Video zu "Magnificent (She Says)"

Magnificent She Says (Video)

"Die Leute haben darauf gewartet, dass wir so einen Song schreiben". Mit "Magnificent (She Says)" lieferten Elbow den ersten Einblick in die neue Platte und zeigen damit die perfekte Mischung aus Melancholie, Optimismus, wunderschöner Melodie und nachdenklichen Lyrics. Zu hören ist auch das The Hallé Orchestra, das, ebenso wie der The Hallé Ancoats Community Choir, die Band auf "Little Fictions" unterstützt. Im Video hat die Band um Frontmann Guy Garvey viele kleine besondere Momente des Lebens in Süd-Ost-Asien eingefangen, die sich zu einer eindrucksvollen Collage entwickeln.

"Gentle Storm" - inspiriert durch einen Klassiker

Gentle Storm (Video)

Zu den zehn Tracks der Platte gehört auch der Song "Gentle Storm", für den Elbow einen Klassiker rekreiert haben: Das schwarz-weiße Video lehnt sich am Godley And Creme-Clip zu "Cry" aus dem Jahr 1985 an und zeigt die Gesichter verschiedener Menschen, die ineinander übergehen. Unterstützung gab es dabei unter anderem von Schauspieler Benedict Cumberbatch. Die komplette Tracklist von "Little Fictions" ist hier zu sehen:

1. Magnificent (She Says)

2. Gentle Storm

3. Trust the Sun

4. All Disco

5. Head for Supplies

6. Firebrand & Angel

7. K2

8. Montparnasse

9. Little Fictions

10. Kindling

Little Fictions Cover

