Elias Hadjeus erzählt nicht nur in seinen Songtexten vom aktuellen Album "Wir brauchen nichts." gern Geschichten, sondern auch in den dazugehörigen Videos. Ob "Elefanten", "Gleise" oder das erst kürzlich veröffentlichte "Bellende Hunde", Elias Clips sind kleine Kurzfilme mit Erzählcharakter. Mit seinem neuesten Werk "Daran denk ich" schließt der Singer und Songwriter an dieses Konzept an.

Rückwärts durch die Nacht: Elias Hadjeus in "Daran denk ich"

"Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagt was er fühlt?" singt Elias Hadjeus in "Daran Denk ich" und greift damit ein Thema auf, das die Meisten nur allzu gut kennen: Verletzlichkeit. Niemand gibt nach außen hin gern zu, was ihn traurig macht und aus der Bahn wirft. Aber irgendwo in unserem Hinterkopf dreht sich das Gedankenrad weiter...

So geht es auch Elias in seinem neuesten Video, wenn wir rückwärts mitverfolgen, wie der Künstler durch nächtliche Straßen wandelt um seinen Gedanken, seinen Ängsten und vielleicht auch seiner Verletzlichkeit zu entkommen.