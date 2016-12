Bereits im September bereiste Elif auf der ausverkauften "Auf halber Strecke"-Tour kleine Clubs und spielte dort ihr Akustik-Set. Aufgrund der großen Nachfrage geht die bezaubernde Singer/Songwritern nun 2017 erneut auf "Auf halber Strecke - Akustik Tour": Neben den bekannten Songs aus ihrem Debütalbum "Unter meiner Haut" wird sie auch Lieder aus dem zweiten Studioalbum präsentieren, kündigte sie auf Facebook an. Beginnen wird sie am 14. Februar in Dresden. Erlebt Elif, wie sie in gemütlicher Atmosphäre ihre schönsten Lieder spielt. Alle weiteren Konzerttermine haben wir für euch hier zusammengefasst:

14.02.2017 Dresden, Die Tonne im Kurländer Palais

15.02.2017 Erfurt, Museumskeller Erfurt

16.02.2017 Halle / Saale, Objekt 5

17.02.2017 Nürnberg, MUZclub

19.02.2017 Karlsruhe, JubeZ Karlsruhe

20.02.2017 Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

21.02.2017 Düsseldorf, Pitcher

22.02.2017 Bremen, MS Treue

23.02.2017 Potsdam, Waschhaus Potsdam

▶ Elif Tickets gibt es hier zu kaufen