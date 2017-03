Elif hält viele tolle Nachrichten für uns bereit: Die Berliner Singer- / Songwriterin präsentiert uns ab jetzt ihre Single "Doppelleben", die als Ankündigung ihres neuen Albums verstanden werden darf. Der mit Spannung erwartete Zweitling trägt ebenfalls den Namen "Doppelleben" und erscheint am 26. Mai 2017. Hierauf widmet sich die 24-Jährige der Frage, wieso die meisten von uns ein Leben zwischen den Stühlen führen.

"Doppelleben": Elif widmet sich der inneren Heimat

Ihre Suche beginnt zuhause. Denn egal, an welchem Ort man sich neu zu erfinden versucht: Die innere Heimat wird man nie abstreifen können. Die innere Heimat, das sind die Eltern; die Menschen, aus denen man entstanden ist – und die einem, wie in Elifs Fall, trotzdem fremd werden können. "Ihr habt mir mein Leben doch geschenkt / Doch ein Stück davon behaltet ihr", singt sie in "Doppelleben" - und es ist dieser Teil, um den Elif ringt.

"Doppelleben": Der Hintergrund zur emotionalen Single

Elif verließ mit 19 Jahren ihr Elternhaus in Moabit. "Meine Eltern sind eher mit konservativeren Werten erzogen worden, ich dagegen bin viel freier aufgewachsen", erklärt sie. "Dadurch entstand mit den Jahren ein Ungleichgewicht. Irgendwann konnte ich zuhause nicht mehr so sein, wie ich wirklich bin." Eine Zerrissenheit, die Elif jahrelang beschäftigt. Elif weiß, dass der Weg nach Hause eine immerwährende Reise ist und sie hat sich auf den Weg gemacht.

