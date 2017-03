"Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir gerade vorgeht", lauten die ersten Worte eines sehr emotionalen Facebook-Posts, den Elif am 17. Februar 2017 veröffentlichte. "Eigentlich fehlen mir die Worte, aber dennoch muss ich das hier raus lassen.", schreibt sie weiter. "Es ist soweit! Meine zweite Platte erblickt am 26. Mai 2017 das Licht der Welt. Ich bin sooo unendlich glücklich."

Elif mit neuem Album "Doppelleben" und gleichnamiger Single

Diese neue Platte, Elifs "Unter meiner Haut"-Nachfolger, heißt "Doppelleben" und ist bereits vorbestellbar. "Diese Platte war eine unfassbare Reise in die tiefsten Tiefen meiner Seele. Ich habe Tränen vergossen, mein Lachen wieder gefunden und so ging das hin und her... mein Schwarz Weiß Grau eben", berichtet Elif in ihrem Post weiter. "Nun sitze ich hier und höre diese Musik, die mir alles bedeutet, und empfinde einfach nur pures Glück."

"Ich bin so dankbar, dass Ihr so viel Geduld hattet und immer zu mir gehalten habt", schreibt Elif weiter "Die gleichnamige Single 'Doppelleben' ist mein erstes Lebenszeichen nach drei langen Jahren voller Schreiben und Produzieren. Ich will zu diesem Lied gar nicht soviel sagen, außer dass es mein Leben verändert hat und es ein Stück weit zu meiner Lebensphilosophie geworden ist. Ich hoffe, Ihr fühlt mich! Aber hört einfach selbst..."

Elif Album "Doppelleben"

