Ben böyleyim - Ich bin so wie ich bin. Mit dieser Aussage erhebt sich eine Stimme. Sie fordert Akzeptanz und stellt sich traurig und wütend gegen die bohrenden Widersprüche eines Doppellebens. "Doppeleben" ist der Titelsong des neuen Elif Albums "Doppelleben", das am 26. Mai 2017 erscheint. Seht euch auch das Lyric Video "Doppelleben" an.

Elif Song "Doppelleben"

