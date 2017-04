Am 26. Mai 2017 erscheint mit "Doppelleben" das zweite Album der Berliner Musikerin Elif. Wie ihr gefeierter Erstling, kommt auch dieser Nachfolger emotionsgeladen und unendlich ehrlich daher. Hoffnungsvoller und aufbruchsfreudiger klingt ihr Zweitling, den sie zusammen mit ihrem Produzenten Tim Morten Uhlenbrock eingespielt hat. "Man hört immer noch meine Melancholie, aber nun auch meinen Optimismus", beschreibt Elif ihre neuen Lieder selbst.

"Die Musik beschäftigt mich Tag und Nacht"

Drei Jahre hat Elif nun an "Doppelleben" geschrieben. "Im ersten Jahr habe ich mich nur gefragt: Wer will ich sein? Die Musik beschäftigt mich Tag und Nacht. Und wenn ich etwas mache, das nicht wirklich ich bin, was bliebe dann noch?" Sogar ein paar graue Haare seien ihr in dieser Zeit gewachsen, erzählt sie lachend. Fest stand, dass sie für ihren Zweitling viel mehr experimentieren wollte, als noch für "Unter meiner Haut". Die Folge sind mehr als 40 geschriebene Lieder, von denen ihr nun 14 auf "Doppelleben" hören könnt.

"Jeder redet um den heißen Brei"

In ihnen singt Elif von Liebe in all ihren Facetten: von der Beziehung zu den Eltern, dem Verliebtsein, vom Kaputtgehen und Neuwerden. Nachgefragt, antwortet sie mit einer ungewöhnlichen Bestimmtheit, worum es ihr im Kern geht: "Die meisten Menschen trauen sich nicht, auszusprechen, was sie denken und fühlen. Jeder redet um den heißen Brei", sagt die 24-Jährige. "Mir liegt es am Herzen, die Dinge so zu sagen, wie sie sind."

Elif Album "Doppelleben"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Saturn

▶ Bei Google Play