Elifs neues Album "Doppelleben" erscheint zwar erst am 26. Mai 2017, aber ihr könnt schon jetzt euer individuelles Cover-Artwork erstellen. Besucht dazu die Website elif-musik.de und ladet ein Foto eurer Wahl hoch. Gebt nun noch euren Namen ein und fertig ist euer eigenes "Doppelleben"-Cover. Elif selbst ist auch ganz begeistert von der App, wie sie auf Facebook verrät: "Ich freue mich auf Eure Bilder. Bitte verlinkt doch gerne zu jedem Foto #doppelleben damit ich sie auch wieder finde", schreibt sie in einem Post, in dem sie ebenfalls ein alternatives Cover ihres Zweitlings zeigt. Viel Spaß beim Ausprobieren und Vorfreuen.

▶ Hier geht's zur "Doppelleben"-Cover-App

Elif Album "Doppelleben"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Saturn

▶ Bei Google Play