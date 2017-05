14 neue Lieder hat Elif für ihr zweites Album "Doppelleben" geschrieben. 14 Geschichten, die von Herzen kommen und zu Herzen gehen. Obwohl der mit Spannung erwartete Zweitling der aus Berlin stammenden Musikerin erst am 26. Mai 2017 erscheint, erhaltet ihr schon jetzt Gelegenheit, in alle neuen Songs reinzuhören. Bei YouTube erwartet euch ein Albumplayer, der Hörproben von "So leicht", "Schwarz, weiß, grau", "Wo bist du?" und Co. beinhaltet. Freut euch auf Lieder über die Liebe - in all ihren Facetten: Sie singt von der Beziehung zu den Eltern, dem Verliebtsein, vom Kaputtgehen und Neuwerden. Dabei umarmt Elif jede dieser Facetten aus vollem Herzen. Überzeugt euch selbst.

Elif Album "Doppelleben"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Saturn

▶ Bei Google Play