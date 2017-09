In emotionalen schwarz-weiß Videos performt die Sängerin Elif im Rahmen ihrer Akustik Session einige Songs von ihrem Album "Doppelleben". Dabei kann man sie mal an der E-Gitarre, direkt vor dem Mikro oder an der Akustik-Gitarre hautnah beobachten.

Im Video "Schön, dass es dich gibt (Akustik Session)" läuft Elif mit ihrer Gitarre unterm Arm an einem Campingwagen vorbei in die Nacht während sie im Video "Schwarz, weiss, grau (Akustik Session)" in einer minimalistischen Nahaufnahme im Studio vor dem Mikro gezeigt wird.

Das neuste Video "Umwege gehen (Akustik Session)" zeigt die Sängerin im gleichen Studio mit ihrer E-Gitarre während sie davon singt, Umwege zu nehmen und sich selbst finden zu müssen.