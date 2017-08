Nach "Came Here For Love" mit Sigala, meldet sich Ella Eyre mit neuer Single "Ego" wieder aus dem Studio zurück. Diesmal arbeitete sie mit der Hip-Hop-Sensation Ty Dolla $ign und Sia-Producer Jesse Shatkin zusammen. Das Ergebnis ist ein fröhlicher Pop-Song, der im Gegensatz zu ihren D'n'B-Tracks wie "If I Go" und "Good Times" vor allem zum Mitsingen, statt zum Tanzen animiert. "Ich denke an dich. Ich trinke wegen dir. Ich hasse, dass ich das tue. Jetzt, da du das weißt, bild dir darauf bloß nichts ein", singt Ella frei übersetzt. "Ego" repräsentierte: "den Start jeder meiner Beziehungen. Im Endeffekt date ich immer arrogante Jungs – willensstarke, kreative, charismatische, interessante Typen. Aber welche, die sich dir nie auf dem Silbertablett servieren. Der Song spielt damit, dass man solche Menschen bewundert, man es aber nicht zugeben will", erklärt sie weiter. Den Track "Ego" könnt ihr überall runterladen und streamen.

