Burn live (Akustik-Version)

Ellie Gouldings Megahits für einen guten Zweck

Global Citizen Festival - das bedeutet ein riesiges Star-Aufgebot, großartige Performances, jede Menge Musik und das alles für einen guten Zweck. Auch Sängerin Ellie Goulding steuerte einen Beitrag zu dem Benefizkonzert am 24. September 2016 bei, das alljährlich im New Yorker Central Park stattfindet. Drei Songs vom Auftritt der talentierten Britin können wir uns nachträglich zu Gemüte führen. Unter anderem zeigt sie ihren Megahit "Burn" in einer wunderschönen Akustik-Version. Außerdem gibt es den Track "Love Me Like You Do" zu hören, mit dem Ellie Goulding einen Beitrag zum Film Fifty Shades Of Grey lieferte:

Love Me Like You Do live

Star-Aufgebot in New York

Mit dem Global Citizen Festival soll die Aufmerksamkeit auf diverse weltpolitische Probleme gelenkt werden: Armut, Umweltschutz, Bildung und Gleichberechtigung gehören zu den Themen, mit denen sich Künstler wie Rihanna, Eddie Vedder von Pearl Jam, Metallica und viele mehr beschäftigen. Rund 60.000 Besucher feierten gemeinsam in New York für den guten Zweck und konnten sich unter anderem an einer emotionalen Piano-Version von Ellie Gouldings "Anything Could Happen" erfreuen:

Anything Could Happen live (Piano-Version)

