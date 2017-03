Schuhhändler Deichmann und Brit-Star Ellie Goulding machen gemeinsame Sache: In der angesagten Event-Location MC Motors in London wurde einem ausgewählten Kreis die neue Ellie Goulding for Deichmann-Kollektion präsentiert. Unter dem Motto Rock Your Look rockt Ellie nun nicht nur die Musikwelt, sondern auch die der Schuhe. Ihre erste Kollektion umfasst Highheels, Sneaker, Ethno-Sandalen und Espardrilles. Sie ist ab 1. März 2017 in ausgewählten Geschäften und online erhältlich. Natürlich macht die "Still Falling For You"-Sängerin auch Werbung für ihre Linie und postete stolz ihren Werbefilm auf Facebook:

"Schuhe drücken meine Stimmung aus"

Sängerin und Songwriterin Ellie Goulding überzeugt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Stimme, sondern auch durch ihrem ausgefallenen Style. Die erfolgreiche Musikerin ist bekannt für ihre Fashion-Liebe. "Für mich sind Schuhe ein Zeichen dafür, in welcher Stimmung man ist. Der Launch meiner eigenen Kollektion gibt mir die Möglichkeit, meinem Stil Ausdruck zu verleihen. Meine Kollektion umfasst Schuhe für jede Gelegenheit – ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob ich lieber Heels oder Flats trage – ich wechsle ständig", erklärte Ellie.

