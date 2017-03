Der Startschuss: Am 6. Juli 2017 stehen in der Hamburger Barclaycard Arena unter anderem Künstler wie Ellie Goulding, Herbert Grönemeyer, Coldplay und The Chainsmokers für den guten Zweck auf der Bühne. Der Grund dafür: Das Global Citizen Festival, das einen Tag vor dem G20-Gipfel mit internationalen Staats-und Regierungschefs stattfindet. Es setzt ein Zeichen für Humanität und internationales Engagement - und eröffnet ab jetzt die offizielle Ticket-Verlosung für alle, die bei dem gemeinnützigen Event dabei sein wollen. Wir verraten euch, wie das geht.

Gute Taten für gute Musik: Dein Weg zu den Tickets des Global Citizen Festivals

Heute geht's los: Werde aktiv und nimm an der Ticketverlosung fürs #GlobalCitizen Festival teil. Mehr Infos auf https://t.co/kCotAci0bd pic.twitter.com/6uu6sMQcEh — Global Citizen (@GlblCtznDe) 14. März 2017

Um unter den 9.000 Gästen des Abends mit Ellie Goulding, Herbert Grönemeyer und vielen weiteren tollen Acts in der Hamburger Barclaycard Arena zu sein, hat sich die Global Citizen Gemeinschaft etwas ehrenhaftes überlegt, das ganz unter dem Motto "Geben und Nehmen" steht: Ihr kommt an zwei Gratis-Tickets, in dem ihr euch schnell auf globalcitizenfestival.de registriert und ab dem 14. März 2017 an Aktionen, wie Petitionen per Mail, Facebook oder Twitter teilnehmt. Dabei könnt ihr euer Signal zu wichtigen Themen wie Gesundheit, Frauenrechte, Bildung, Ernährungssicherheit, Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen sowie der globalen Flüchtlingskrise setzen.

Beste Musik gegen Armut und Ungerechtigkeit: Die Idee der Global Citzien Gemeinschaft

Das Festival fand bereits im New Yorker Central Park statt und auch die diesjährigen gagenfreien Performances von Ellie Goulding, Herbert Grönemeyer und Coldplay versprechen ein wahnsinning tolles Konzert-Erlebnis. Und was gibt es besseres, als unsere Liebe für die Musik für die wichtige Unterstützung humaner Hilfe zu nutzen? Diese ehrenhafte und schöne Kombination bedarf wohl kaum einer Aufforderung: Seid dabei und nehmt jetzt an der Ticketverlosung teil.

▶ Hier geht's zu Ticketverlosung des Global Citizen Festivals

