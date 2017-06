Bei eurem Lieblings-Outfit fehlen noch die perfekten Schuhe und ihr habt noch Platz in eurem Schuhschrank? Dann macht mit bei unserem Ellie Goulding-Gewinnspiel. Postet einfach bis 27. Juni 2017 unter dem #rockyourlook ein Foto von eurem Outfit auf Facebook oder Instagram. Damit habt ihr die Chance auf einen Gutschein im Wert von bis zu 50 Euro für die gesamte Deichmann-Kollektion.

Rock Your Look: Ellie Goulding rockt die Schuhwelt

Ellie brachte im März 2017 ihre erste eigene Schuhkollektion "Ellie Goudling For Deichmann" auf den Markt. Unter dem Motto Rock Your Look findet ihr in der Kollektion alle möglichen Modelle von Highheels und Sneakers über Ethno-Sandalen bis hin zu Espardrilles. Mit einem Gutschein von unserem Gewinnspiel könnten ein Paar dieser Schuhe bald euch gehören. Also: Auf die Plätze, fertig, los und Foto von eurem Outfit hochladen.

Ellie Goudling - Something In The Way You Move

