Ellie Goulding - First Time (Live at Global Citizen Festival Hamburg 2017)

Hamburg feierte am 6. Juli 2017 das Global Citizen Festival: Am Abend vor dem G20-Gipfel versammelten sich Musiker, um sich mit der Global Citizen-Gemeinschaft gemeinsam in den Bereichen Gesundheit, Frauenrechte, Bildung, Ernährungssicherheit, Zugang zu Trinkwasser sowie für Hilfe für die globale Flüchtlingskrise stark zumachen. Ellie Goudling und die weiteren Künstler des Abends (darunter Coldplay, Shakira, Herbert Grönemyer, Lena und Pharrell Williams) mischten Musik und Kritik auf eindringliche Art und Weise. Das Motto war ganz klar: Musik statt Gewalt.

Ellie Goulding verzauberte das Publikum mit ihrem live Auftritt

Ellie Goulding erklärte vorab: "Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie so viele Menschen zusammenkommen, aktiv werden, an der Diskussion teilnehmen und die Entscheidungsträger zur Verantwortung ziehen." Auf der Bühne verzauberte sie mit ihren Songs "First Time", "Burn" und "Love Me Like You Do". Die Künstler bedankten sich bei den Fans für ihr Engagement, indem sie eine tolle Show ablieferten. Tickets gab es nur für Aktivisten, denn politisches Engagement war Grundvoraussetzung für diesen Abend. Gewinnen konnten diejenigen, die sich an diversen Aktionen der Bewegung beteiligten - von Aufrufen via Twitter an Politiker bis hin zu Anruf-Aktionen in Botschaften.

