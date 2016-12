Mit Emeli Sandé auf der Couch: Der Soul-Star ganz privat mit Akustik-Session

Soul-Sensation Emeli Sandé gewährt über ihren Facebook-Account nicht nur einen Einblick in ihr Wohnzimmer, sondern auch in ihre Akustik-Künste. Die Musikerin veröffentlichte eine Live-Session und singt dabei gemütlich aus dem Sessel ihre Songs "Hurts" und "Long Live The Angels" aus ihrem gleichnamigen neuen Album, das am 11. November 2016 erscheint. Mit ihrer beeindruckenden Power-Stimme reißt uns die Schottin damit vom Hocker. Ihr könnt euch oben das Video anschauen.

Emeli Sandé beweist ganz privat ihre Power-Stimme: Die Akustik-Versionen von "Hurts" und "Long Live The Angels"

Es ist ein kleiner Blick durch das Schlüsselloch der 29-Jährigen. Emeli Sandé gibt ein privates Konzert aus ihrem Wohnzimmer und schnell wird eines klar: Man muss die Musikerin mit dem platin-blonden Iro einfach gut finden. Ihre Stimme wirkt auch in der kuscheligen Akustik-Atmosphäre wie ein Ton-Tornado. Begleitet von einem Gitarristen und einem Trommler performt sie ihre Songs und haut am Ende noch ihren Hit "Read All About It" aus ihrem ersten Studio-Album "Our Vision Of Events" heraus.

Die ganz authentische Emlie Sandé im Fan-Feedback

Im rund 20-minütigen Video verrät die Soul-Lady auch, dass dies ihre erste Akustik-Session ist und quatscht ganz locker lachend mit den Zuschauern. Sichtlich beeindruckt zeigt sich Emeli Sandé hier auch, als sie Posts und Anfragen ihrer Fans vorgelesen bekommt: Sie erreichen Konzert-Wünsche aus aller Welt und eine sichtbar dankbare Emeli zeigt ihre authentische, lockere Art. Einfach eine Frau, die das, was sie macht nicht nur kann - sondern auch liebt. Umso mehr freuen wir uns auf ihr neues Album "Long Live The Angels" am 11. November 2016.

