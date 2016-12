Das Video zu "Hurts": Emeli Sandé überrascht mit kraftvollem Clip

Emeli Sandé liefert ihr Video zur Single "Hurts" und damit ein optisches wie akustisches Meisterwerk: Die 29-jährige Britin zeigt sich inmitten von Felsen und Meer. Dabei singt sie die emotionalen Zeilen ihres Songs vom mit Spannung erwarteten Album "Long Live The Angels", das am 11. November 2016 erscheint. In schwarz-weiß getaucht, setzt mit dem Flügelschlag eines Adlers auch der markante "Hurts"-Beat ein. Genießt die Stimme und die Naturgewalten: Wir haben das Video zu "Hurts" für euch oben im Player. Mehr Informationen zum Album "Long Live The Angels" haben wir hier für euch.

