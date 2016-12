Intime Atmosphäre: Emeli Sandé stellt ihr neues Album "Long Live The Angels" in Berlin vor

Mit "Long Live The Angels" veröffentlicht Emeli Sandé am 11. November 2016 ihr neues Studio-Album. Einige Fans hatten Glück und konnten diverse Tracks der neuen Platte bereits vorab live hören. Bei einem kleinen, intimen Konzert im restlos ausverkauften Berliner Lido zeigte sich die begabte Sängerin in Bestform vor knapp 550 Zuschauern. Im Gepäck hatte sie dabei einige neue Tracks wie die Single "Hurts", mit der sie das Publikum begeisterte. Aber auch Klassiker, wie der Song "Read All About It", den Emeli Sandé als gefeierte Zugabe spielte, sorgten für eine einmalige Stimmung.

Mit "Garden" gibt Emeli Sandé einen weiteren Eindruck ins neue Album

Nach dem großartigen Konzert von Emeli Sandé in Berlin steigt die Vorfreude auf "Long Live The Angels" noch ein bisschen mehr. Zum Glück liefert die Britin ab jetzt mit dem Song "Garden" einen weiteren Einblick in ihr neues Werk. Wer das Album jetzt bereits digital vorbestellt, erhält "Garden" sowie die erste Single "Hurts" gleich als Direkt-Download. Der Preis hierfür wird beim späteren Albumkauf angerechnet.

Emeli Sandé Album "Long Live The Angels "

