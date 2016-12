Zu Gast bei Jools Holland: Emeli Sandé performt "Hurts" und "Highs And Lows"

Hurts (live)

Emeli Sandé war zu Gast bei Jools Holland und hat dort zwei Songs live performt. Sie stammen aus ihrem kommenden Album "Long Live The Angels", das am 11. November 2016 auf den Markt kommt. Mit "Hurts" zeigt die schottische Sängerin eine emotionale und energiegeladene Performance, die unter die Haut geht. "Wirklich alles, was ich schon vor Jahren hätte sagen sollen, steckt in diesem Song. Ich wollte das einfach nicht länger zurückhalten", äußert Emeli Sandé über die Single, die sofort im Ohr hängen bleibt.

"Highs And Lows" zeigt eine weitere Seite des neuen Albums

Highs And Lows (live)

Auch die Performance von "Highs And Lows" kann sich sehen lassen. Mit ihr zeigt Emeli Sandé eine weitere, spannende Seite von "Long Live The Angels" und stellt außerdem ihre großartigen Live-Qualitäten unter Beweis. Neben "Hurts" und "Highs And Lows" präsentiert die welberühmte Sängerin auf ihrer neuen Platte 13 weitere Tracks. "Long Live The Angels" ist vorbestellbar.

Emeli Sandé Album "Long Live The Angels "

