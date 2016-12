Der Antrieb durch Musik: Emeli Sandé mit neuem Track "Breathing Underwater" aus dem Album "Long Live The Angels"

Die Powerstimme aus Schottland überzeugt mit ihrem neuen Song "Breathing Underwater". Damit präsentiert Emeli Sandé den dritten Track ihres kommenden Albums "Long Live The Angels", das am 11. November 2016 erscheint. Bereits mit "Hurts" lieferte die schottische Sängerin eine wahnsinnig energiegeladen Single. Dass sie diese mit einer größeren Intensität an Sounds und Lyrics noch übertrumpfen kann, beweist die taffe Dame in ihrem kurzen Teaser auf Twitter, den wir oben für euch haben.

Wenn die Ruhe von selber einkehrt: Emeli Sandé spricht über "Breathing Underwater"

Ihr neuer Song ist ein höchst emotionales Stück für Emeli, wie sie im Interview mit DigitalSpy.de verriet: "Es klingt etwas dramatisch, aber ich hatte irgendwann den Wunsch einfach zu verschwinden." Der Track zeigt auch wie heilend Musik für die junge Schottin ist. Sie schrieb die Songs über ihre Gefühle und zeigt sich auf dem neuen Album "Long Live The Angels" von einer tief ehrlichen und kraftvollen Seite. Denn nach ihrem Wunsch, dass nun alles enden muss, kam der positive Aufschwung: "Das schlechte Gefühl hörte auf und ich bin stolz auf mein neues Album." Mit "Breathing Underwater" ist ein weiterer Beweis geliefert, dass Emeli Sandé das auch sein kann!

Emeli Sandés Track "Breathing Underwater"

