"Give Me Something" und "Shakes": Emeli Sandé lässt uns in neue Songs reinhören

Am 11. November 2016 erscheint das neue Emeli Sandé-Album "Long Live The Angels", auf dem sich die Sängerin von ihrer ganz persönlichen Seite zeigt. Vorab lässt uns die Britin in zwei weitere Tracks reinhören. "Give Me Something" besticht durch seinen entspannten Sound und die großartigen stimmlichen Qualitäten von Emeli Sandé. Mit "Shakes" zeigt die talentierte Künstlerin zudem eine besonders emotionale Ballade vom neuen Album, die zum Nachdenken anregt. Hier könnt ihr in beide Songs reinhören. Viele weitere Infos zum neuen Emeli Sandé-Album "Long Live The Angels" gibt es außerdem hier.

#GIVEMESOMETHING #LLTA #sneakpeak. Ein von Emeli Sandé (@emelisande) gepostetes Video am 8. Nov 2016 um 11:12 Uhr

#SHAKES #LLTA #sneakpeak. What would you like to hear tomorrow? Ein von Emeli Sandé (@emelisande) gepostetes Video am 7. Nov 2016 um 13:06 Uhr

▶ Mehr Videos von Emeli Sandé ansehen

Emeli Sandé Album "Long Live The Angels "

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei MediaMarkt