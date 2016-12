"Breathing Underwater": Emeli Sandé zeigt ihr neues Video

Den Song konnten wir bereits hören, jetzt liefert Emeli Sandé auch die passenden Bilder zu "Breathing Underwater". Der gefühlvolle Track stammt von ihrem Album "Long Live The Angels", das am 11. November 2016 erscheint. "Every moon and every star, knows who you are, you know. So ever if gets too dark, you never are alone", singt die Britin in der emotionalen Ballade. Im Video dazu können wir Tänzer bewundern, die sich ihren Weg nach ganz oben erkämpfen. Viele weitere Infos zum neuen Emeli Sandé-Album "Long Live The Angels" gibt es hier.

