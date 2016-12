Live in Deutschland: Emeli Sandé kommt 2017 auf Tour

Emeli Sandé kommt nach Deutschland: Im März 2017 stellt sie ihr aktuelles Album "Long Live The Angles" live in Deutschland vor. Auf der Tour gibt sie Konzerte in München, Berlin und Köln. Eine beeindruckende Performance erwartet euch - nicht wenige vergleichen ihre Live-Stimme mit Adele und Rihanna. Sie singt sich glamourös durch alle Nuancen, Stimmlagen und Stimmungen. Lest hier mehr über Emeli Sandés neues Album.

Hurts (Video)

Das sind die Deutschland-Konzert-Daten von Emeli Sandé

28. März 2017 München, Zenith

03. April 2017 Berlin, Columbiahalle

04. April 2017 Köln, Palladium

Emeli Sandé Album "Long Live The Angels "

