Gewinnspiel mit Emeli Sandé: Ergattert eine Vinyl des aktuellen Albums "Long Live The Angels"

Mit "Highs & Lows" hat Emeli Sandé ein weiteres Video aus ihrem Erfolgsalbum "Long Live The Angels" veröffentlicht, das am 11. November 2016 erschien. Hits wie "Hurts" und "Breathing Underwater" befinden sich außerdem auf der Platte, die wir an euch verlosen: Zu gewinnen gibt es drei Exemplare der Vinyl-Edition von "Long Live The Angels". Ein glücklicher Gewinner erhält zusätzlich den originalen Backstage-Pass der Sängerin von ihrem Besuch bei The Voice of Germany. Beantwortet einfach unsere Gewinnspielfrage und ergattert mit etwas Glück eine LP. Einsendeschluss ist der 23. Februar 2017.

Emeli Sandé Album "Long Live The Angels"

