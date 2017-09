Ein Stern am Musik-Himmel: Emeli Sandé präsentiert ihre Single "Starlight"

Emeli Sandé veröffentlicht ihre neue Single "Starlight" und erleuchtet damit den Pop-Dance-Himmel. Die überwiegend elektronische Nummer wurde von Illangelo produziert, der unter anderem mit The Weeknd und Drake zusammenarbeitete. Neben satten Beats und Up-Tempo Rhythmen versprüht die soulige Stimme von Emeli pure Lebensfreude. Hört selbst im Player oben.

Eine "wahre Reflexion" ihres Lebens

Über die Hintergründe des Songs sagt Emeli: "'Starlight' ist eine Reflexion dessen, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde – ich mache Musik, die mich wirklich glücklich macht und mich immer wieder neu in sie verlieben lässt. Sich zu verlieben ist so ein magisches Gefühl und ich habe mein Bestes gegeben, das im Text und der Musik in dem Song zu repräsentieren."

"Es fühlt sich unglaublich an"

Die "Next To Me"-Hitmakerin fügt außerdem hinzu, dass es sich unglaublich anfühle, ihren Fans eine neue Seite ihrer Musik zu zeigen, die so natürlich entstanden sei. Mit "Starlight" knüpft Sandé an den Erfolg ihres zweiten Albums "Long Live The Angels" an, das nach ihrem grandiosen Debüt "Our Version Of Events" folgte.