Er ist eine absolute Ikone des Hiphops, ein wahrer "Rap God": Eminem. Der auch als Slim Shady bekannte Weltstar feiert heute, am 17. Oktober 2016, seinen 44. Geburtstag. Happy Birthday! Anlässlich seines Ehrentages wollen wir euch ein kleines Geschenk machen: Deswegen verlosen wir zwei Mal das großartige Buch "Cleaning Out My Closet: Die Story zu jedem Song", in dem der Journalist David Stubbs die Lyrics von Eminem unter die Lupe genommen hat. Obendrauf legen wir jedem Buch außerdem sechs besondere Hochglanz-Bilder von Eminem und seiner Crew D-12 aus den Jahren 1999-2002 bei. Beantwortet einfach bis zum 7. November 2016 unsere Gewinnspielfrage und erhaltet mit etwas Glück eines der Sets.

