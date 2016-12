Der US-Wahlkampf ist in vollem Gange. Passend dazu meldet sich Eminem nur wenige Tage nach seinem 44. Geburtstag mit einem musikalischen Lebenszeichen zurück. In seiner "Campaign Speech" rappt die Hiphop-Ikone knapp acht Minuten lang auf ein äußert minimalistisches Instrumental und wendet sich unter anderem gegen Präsidentschaftskandidat Donald Trump, bringt aber auch andere Themen wie zum Beispiel die Black Lives Matter-Proteste ein. Dabei beweist Eminem mal wieder seinen außergewöhnlichen Umgang mit Worten und Reimketten und lässt alle Rap-Fans auf ihre Kosten kommen.

"Ich arbeite an einem neuen Album"

Mit seinem neuen Song ist Eminem dieses Jahr das erste Mal wieder solo unterwegs. Zuletzt kooperierte er im September 2016 mit Skylar Grey und steuerte ihrem Song "Kill For You" einen starken Part bei. Mit "Campaign Speech" liefert Eminem nun einen Vorboten für seine neue Platte und erklärt dazu in den sozialen Netzwerken: "Macht euch keine Sorgen, ich arbeite an einem neuen Album". Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr hier an unserem großen Eminem-Gewinnspiel teilnehmen.

