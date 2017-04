It's been a long time... #7elevenseries Ein Beitrag geteilt von Paul Rosenberg (@rosenberg) am 4. Apr 2017 um 19:15 Uhr

Steht die Rückkehr des Großmeisters bevor? Nachdem Eminems Manager Paul Rosenberg ein Foto von sich und Slim Shady postete, steht die Rap-Welt Kopf. Denn Em trägt auf seiner Handinnenfläche eine mysteriöse Schrift. Dort könnte "April 7" oder "April 9" stehen: Reine Spekulation über was Neues aus Ems Feder oder gar eine bevorstehende Veröffentlichung? Die Unterschrift von Rosenberg lässt schonmal verlautbaren: "Es ist lange her.… #7elevenseries.". Dass Eminem nach seinem Album-Release 2013 mit "The Marshall Mathers LP II" bald für Longplayer-Nachwuchs sorgt, ist die Hoffnung aller Fans. Nach seinem Track "Campaign Speech" im Oktober 2016 verriet der Rapper bereits, dass er an einem neuen Album arbeitet. Ob daraus ganz bald ein Longplayer wird, steht noch nicht fest. Wir halten euch aber selbstverständlich auf dem Laufenden und lassen euch erstmal einen Blick auf die neuen visuellen Errungenschaften von Shady werfen.

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2 — Marshall Mathers (@Eminem) 19. Oktober 2016

Eminem Single "Campaign Speech"

