Wir schreiben das Jahr 2000, als Eminem gemeinsam mit Sängerin Dido "Stan" aus seinem Album "The Marshall Mathers LP" veröffentlichte. Der Song wurde zum Hit: In elf Ländern ging er auf Platz eins der Charts und schaffte es in die "500 besten Songs aller Zeiten" des Rolling Stone Magazins. Nun wurde "Stan" ein weiteres Mal geehrt: Der Track - oder vielmehr, das Wort - erhielt einen Eintrag ins Wörterbuch.

Und nicht in irgendeins, sondern in das offizielle Oxford English Dictionary, welches ähnlich aussagekräftig ist, wie der deutsche Duden. Eminem formte das Wort einst aus "Stalker" und "Fan" und schrieb den Song über einen Fan, der regelrecht von ihm besessen war. Folglich ist auch die Bedeutung, die das OED der neuen Wortschöpfung zuschreibt, ziemlich ähnlich: "an overzealous or obsessive fan of a particular celebrity", zu deutsch "ein übereifriger oder besessener Fan einer bestimmten prominenten Person". Weiter heißt es im Eintrag, das Wort könne sowohl als Verb, als auch als Nomen verwendet werden.

