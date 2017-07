Dr. Dre und Jimmy Iovine - ein Zweigestirn, das Musikgeschichte schrieb. Die HBO Dokumentation "Defiant Ones" zollt der beeindruckenden Story der beiden noch wohlverdienten Tribut - unter Anderem mit zahlreichen Interviewgästen. Unter ihnen ist selbstverständlich auch Eminem - der in Dre einen Mentor und Freund fand. Der Producer war maßgeblich am Durchbruch des "Cleaning Out My Closet"-Stars beteiligt. In einem jüngst veröffentlichten Clip der Doku, die bisher leider nur in den USA läuft, sprechen Dre und Slim über ihre allererste gemeinsame Zusammenarbeit.

"Hi, My Name Is" entsteht beim ersten Zusammentreffen von Eminem und Dre

Es ist ihre erste gemeinsame Session: Sie sind bei Dre zuhause, in dessen eigenem Studio. Als Dre ihm sagt, dass er gerne mit ihm zusammen arbeiten würde, kann Eminem es gar nicht glauben. Dre hatte bereits ein paar Samples, die er ihm zeigte - und unter ihnen ist eins, das Shady direkt loslegen lässt: "Hi, my name is..." rappt er intuitiv eine Hook, aus der später der Mega-Hit "My Name Is" werden sollte. Hier könnt ihr das Video ansehen.

Eminem Album "The Marshall Mathers LP"

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei Saturn