Dass Eminem alias Marshall Mathers nicht nur vor dem Mic, sondern auch vor der Kamera ein wahres Naturtalent ist, bewies der amerikanische Rapper bereits: 2002 spielte er im Drama "8 Mile" und kürzlich in der von HBO ausgestrahlten Doku "The Defiant Ones". Jetzt wagt sich der 44-Jährige erstmals als Produzent hinter die Kamera und macht sich gemeinsam mit Joseph Kahn in der Regie an seinen ersten eigenen Kinostreifen "Bodied". Kahn gilt im Musik-Business als absoluter Kenner und drehte bereits Videoclips mit Snoop Dogg, Robbie Williams, Britney Spears, U2 und eben auch Eminem. In "Bodied" geht Shady die Battle-Rap Szenerie mit Humor an – er spielt mit Klischees, überzeichneten Charakteren und schrägen Rap-Einlagen. Im Trailer des Satire-Films wird schon ordentlich gedisst und Lust auf mehr gemacht:

Bodied (Trailer)

Darum geht's in "Bodied"

Hauptcharakter Adam, gespielt von Calum Worthy, ist für seine Abschlussarbeit an der Uni auf der Suche nach Informationen über den berühmt berüchtigten Sprech-Gesang. Dabei rutscht er tiefer als geplant in die Rap-Battle-Szene Detroits. Sofort abgestempelt als weißer Nerd, hat er so seine Probleme, sich zu behaupten. Als sich sein anfängliches Interesse für den verbalen Kampf am Mikro dann auch noch zu einer wahren Obsession entwickelt, macht er sich damit keine Freunde. Neben Worthy wurde der Cast unter anderem mit Anthony Michael Hall, Debra Wilson und Ryan Ochoa besetzt. Bekannte Battle-Rapper wie Loaded Lux, Dizaster, Dumbfoundead und Hollow Da Don werden auch zu sehen sein. "Bodied" feiert am 7. September 2017 auf dem Toronto International Film Festival Premiere. Der offizielle Kinostart für Deutschland steht noch nicht fest, wir werden euch aber auf dem Laufenden halten.

