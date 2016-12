Empire Of The Sun übertreffen sich mal wieder selbst: Das australische Dance-Pop-Duo beweist in seinem Video zu "High And Low" erneut sein kreatives Talent und präsentiert futuristische Bilder, die eng mit der Natur verknüpft sind. Der Gegensatz von Natur und Stadt ist bei Empire Of The Sun sowieso gerade Thema, denn auch auf ihrem kommenden Album "Two Vines" beschäftigen sich Luke und Nick mit diesem Gedanken. Mit den Songs "High And Low" und "Two Vines" gibt es bereits zwei Vorboten für den Sound der neuen Platte. Mehr Infos zum neuen Empire Of The Sun-Album "Two Vines" gibt es hier.

