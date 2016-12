Wenn Musik, Kunst und das Weltall kollidieren würden, kämen Empire Of The Sun dabei heraus. Die Band, die ihren Namen darauf zurückführt, dass für sie die Sonne das verbindende Element des gesamten Universums ist, kommt im Rahmen ihrer Tour für ein Konzert nach Deutschland. Am 16. Oktober 2016 wird das Duo, das aktuell mit seiner Single "High And Low" begeistert und sein neues Studioalbum "Two Vines" am 28. Oktober 2016 veröffentlicht, im Gloria-Theater in Köln die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns auf der Tour erwartet, lieferten uns Empire Of The Sun mit ihrem außergewöhnlichen Auftritt bei Talkshowmaster Jimmy Fallon.

"High And Low" Live bei Jimmy Fallon

Ein weiteren Auftritt legten die Zwei auch bei der BBC-Show "Later...with Jools Holland" hin. Nicht nur für die Ohren war diese Performance ein Genuss: Für die Zuschauer gab es wilde Tänze in einem zugewilderten Bühnenbild - dazu den galaktischen Sound von "High And Low" und fertig ist die einprägsame Performance:

"High And Low" Live bei Jools Holland

Luke Steele und Nick Littlemore gründeten 2007 ihr experimentelles Indie-Projekt und katapultierten sich bereits 2008 mit ihren Songs "Walking On A Dream" und "We Are The People" ins Radio und in unsere Ohren. Seitdem ist das australische Duo ein Aushängeschild für schwerelosen Dance-Electro-Pop. Mit "Two Vines" veröffentlichen Steele und Littlemore nach "Walking On A Dream" und "Ice On A Dune" Longplayer Nummer drei. Für die Platte verlegten Empire Of The Sun sogar kurzfristig ihren Wohnort nach Hawaii. Mehr Infos zum neuen Empire Of The Sun-Album "Two Vines" gibt es hier.

Konzerte von Empire Of The Sun

16. Oktober 2016 - Köln, Gloria-Theater

